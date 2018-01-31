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"Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi" kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sur Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından kıraathanelerde kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor.
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