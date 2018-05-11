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Siemens'in dünyadaki ikinci "deneyim" mağazası Ankara'da açıldı

Siemens Ev Aletleri, dünyada Çin'den sonra ikinci deneyim mağazasını Türkiye'de açtı. Türkiye'deki ilk yeni nesil "deneyim" mağazası Güreller'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış Ankara Officium Beytepe'de hizmete açıldı.
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