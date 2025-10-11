Google Haberler

Şov meraklısı esnaf, müşterileri yıkadı

İstanbul Bayrampaşa’da bir esnaf şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğradı. Çay içen müşterilerini sırılsıklam etti.

İstanbul Bayrampaşa’da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamaya çalıştığı esnada hortumun kontrolünü kaybetti.

Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, kafe önünde çay içen müşterilerini ıslattı. Ne olduğunu anlamaya çalışan müşteriler kaçışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
