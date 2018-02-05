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Tarih dizileri "Yağcıbedir halısı"na ilgiyi artırdı

Yörüklerin, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde elde dokudukları 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip dünyaca ünlü Yağcıbedir halısı, son yıllarda tarihi dönem dizilerindeki mekanların dekorasyonunda kullanılmasının ardından yoğun ilgi görüyor.
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