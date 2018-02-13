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İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 3 yıl önce gün yüzüne çıkartılan "Basilica Therma" adlı Roma hamamı, kış ortasında 50 derecedeki şifalı suda yüzme keyfi yaşatıyor. Tarihi hamam, bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olarak turistlerin ilgisini çekiyor.
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