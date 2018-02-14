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Unutulan lezzetler tarihi konakta damakla buluşuyor

Kırşehir'de 80 yıllık geçmişe sahip Ağalar Konağı'nda belediyenin açtığı restoran, bazıları coğrafi tescil işareti de alan çirleme, süla kabağı ve çullama gibi unutulmaya yüz tutmuş birçok yöresel yemek misafirlerin beğenisine sunuluyor.
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