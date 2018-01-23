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Tarihi Süleymaniye evleri ihya edilecek

İstanbul Süleymaniye semtindeki ahşap cumbalı evler, "Süleymaniye'yi Yenileme Projesi" ile ihya edilecek. KİPTAŞ ile Fatih Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek projede, ilk etapta 39 ada 733 parselde toplam 707 ev yenilecek.
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