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Tarım ve hayvanlarla içe içe eğitim

Elazığ'ın İçme İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler tarım ve hayvanlarla iç içe eğitim görüyor. İl Tarım Müdürülüğü'nün desteğiyle "Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim" projesi kapsamında okulda mini hayvanat bahçesi, balık, tohum standı ve sera oluşturuldu.
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