Tescilli Kuytucak narında hasat başladı

Kozan’ın Kuytucak ve Karanebili Mahalleleri’nde 900 rakımda yetişen ince kabuklu, iri taneli Kuytucak narı, bu yıl zorlu koşullarda hasat ediliyor. Nisan ayında yaşanan don, rekolteyi ciddi biçimde düşürdü. Geçen yıl 15 ton ürün alınan bahçelerde bu sezon yalnızca 500 kilo civarında nar toplanabiliyor.

Geçen yıl dalında 20 TL’den satılan nar, bu sezon 70-80 TL’ye kadar yükseldi. Ancak ürün azlığı, üreticiyi sevindirmedi. Karanebili Mahallesi’nden Ali Ağluç, “Bu yıl tadımlık kadar ürün var, don her şeyi yaktı. Sadece nar değil, incir, ceviz, kiraz da yok” dedi.

Savruk ve kar sularıyla beslenen Kuytucak narı, 3 yıl önce coğrafi işaret almıştı. Üreticiler, gelecek yıllarda verimin yeniden artması için umutlu.