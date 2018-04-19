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Turizmde erken rezervasyon kampanyasına rağbet

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, iç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ve avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatları sunan erken rezervasyonda sayının şu ana kadar 5 milyona yaklaştığını söyledi.
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