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11 yılda 589 öğrenciye üstün başarı bursu

Türk Eğitim Vakfı 2017-2018 eğitim yılında Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan bursiyerlerini kamuoyuna tanıttı. Buna göre 59 başarılı öğrencinin TEV Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanarak eğitim hayatına devam edecek genç sayısı 188'e ulaştı.
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