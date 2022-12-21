Akademisyenin bahçesine giren tilki makarna ve sucuğa doydu

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli, Aferez Ünitesi ve Doku Tipleme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, kampüste bulunan lojmanın bahçesine tilki girdiğini gördü.

Tilkiyi sakinleştirip makarna ile beslediler

Erkurt, evininin önündeki terliği götürmeye kalkışan tilkiyi sakinleştirerek eşinin de yardımıyla makarna ve sucuk yedirdi.

Cep telefonuyla kaydetti

Tilkinin beslenmesini cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Erkurt, lojmanın önünde kedi ve kirpiyi çok gördüğünü ancak ilk kez bir tilkiyle karşılaştığını belirtti.