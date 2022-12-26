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  4. Antalya'da yılbaşı tatilinin yoğun geçmesi bekleniyor

Antalya'da yılbaşı tatilinin yoğun geçmesi bekleniyor

Türkiye'de turizmin önde gelen şehirleri arasında yer alan Antalya, yeni yıl tatilinde de iddialı. 2022'yi 13,5 milyon turist ağırlayarak geride bırakmaya hazırlanan kentte yılbaşı tatilinin de yoğun geçmesi bekleniyor.

AA
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Küresel salgın sonrası en hareketli yılını geçiren Antalya, kış sezonunda da Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist ağırlamaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, hafta sonu itibarıyla hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 13 milyon 400 bine ulaşan kent, yılbaşı tatilini de hareketli geçirecek.

Kent, süslemelerle yılbaşı havasına büründü

Kent merkezinde ağaçlar farklı renklerle ışıklandırılırken, cadde ve sokaklar çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Misafir ağırlamaya devam eden başta 5 yıldızlı olmak üzere çok sayıda otel, süslemelerle yılbaşı havasına büründü.

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