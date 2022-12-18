Aracına aldığı keman sanatçısı hayatını değiştirdi! Taksi şoförlüğü yaparak geçiniyordu
İstanbul'da taksicilik yapan Hasan Şanlı'nın hayatı aracına binen bir keman sanatçısı sayesinde değişti. Kastamonu'ya yerleşen ve yılda 40'tan fazla keman siparişi alan Hasan Şanlı, şimdilerde İtalya'daki keman yapım yarışmasına katılmak için gün sayıyor.
İstanbul'da taksicilik yaparak hayatını idame ettiren Hasan Şanlı'in hayatı 20 yıl önce aracına aldığı keman sanatçısı sayesinde değişti. Yolculuk esnasında müşterisiyle gerçekleştirdiği keman sohbeti sonrası ünlü İtalyan müzik aletleri yapım ustası Antonio Stradivari'nin hayatına merak salan Şanlı, 7-8 yıl boyunca çırak olarak çalıştıktan sonra keman yapımında ustalaştı. Kastamonu'ya yerleşerek evini atölyeye çeviren Şanlı, yılda 40'tan fazla keman siparişi aldığını söyledi. Artık emeklerini taçlandırmak isteyen Şanlı, şimdilerde İtalya'daki keman yapım yarışmasına katılmak için özel tasarım bir keman üretiyor.