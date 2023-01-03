Atatürk Havalimanı'nın seyyar satıcısına kabin memurlarından vefa örneği

Atatürk Havalimanı'nda personele çorap sattığı için "Çorapçı Amca" olarak bilinen Cafer Tagal, havalimanının kapanmasının ardından memleketi Erzurum'a döndü. Tagal'ın kansere yakalandığını öğrenen ve kendilerine "İsimsizler TK" adını veren THY kabin memurlarından oluşan bir grup, kendi aralarında yardım topladı.

Kabin memurları, Tagal'ı ambulansla İstanbul'a getirterek tedavisine destek oldu. Hastaneye yakın bir ev tutarak bir yıllık kirasını ödeyen kabin ekipleri, Tagal'ın evine eşya da aldı.

"Benimle ilgilenmeleri çok hoşuma gitti"

Kendisine gösterilen bu büyük vefa örneğinden dolayı çok duygulandığını anlatan Cafer Tagal, "Bir gün hostesin biri, 'Amca bize çorap getirir misin?' dedi. Bende 'Getiririm kızım' dedim. Havalimanı kapanana kadar hem hosteslere hem de pilotlara çorap satmaya başladım. Kabin memurlarının beni düşünüp buraya kadar gelmeleri ve benimle ilgilenmeleri çok hoşuma gitti." ifadesini kullandı.

"İsimsizler TK" adlı kabin ekibinin kurucularından Savaş Burak Oğuz, "Cafer amcanın tedavi olduğunu duyduk. Daha ciddi bir tedaviye ihtiyacı olduğunu öğrenir öğrenmez hemen harekete geçtik." dedi.

"Tagal'ın iyiliklerini unutmadık"

THY kabin memurlarından Feyza Tuğçe Arslan, Tagal'ın kendilerine yaptığı iyilikleri unutmadıklarını belirterek, "Cafer Amca, 2014'te işe başladığım günden itibaren bizi uçuşa uğurlardı. İhtiyacım olan çorapları alırken de ben iki tane istiyorsam o gönlünün bolluğundan dolayı 5 tane verirdi." diye konuştu.

Kabin memuru Sümeyye Doğan da Tagal'ın uçuş öncesi kendilerine güzel dileklerde bulunduğunu vurgulayarak, "Cafer amca her uçuş öncesi bizi, 'İyi ve türbülanssız uçuşlar' diyerek uğurlardı. Biz de ona motivasyon ve moral olmak için geldik. Uçuş öncesi 'İyi uçuşlar papatyam' derdi. Bir arkadaşımız da 'Şimdi Cafer amca ektiği papatyaları topluyor' demişti." değerlendirmesinde bulundu.