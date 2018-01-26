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Avustralya Günü protestoların gölgesinde kaldı

Avustralya'da ilk Britanya filosunun 26 Ocak 1788’de kıtaya varmasının "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkan Aborjinler ve on binlerce kişi bu tarihin "İstila Günü" olduğunu belirterek, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.
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