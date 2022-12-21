Başkası düşürdüğü paraları böyle cebine attı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın fırından alışveriş yaptıktan sonra dükkanın önünde cüzdanını düşürdü. Bir süre sonra fırına gelen şahıs ise yoldaki cüzdanı fark ederek içindeki paraları alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
AA
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Arslanpaşa Mahallesi'ndeki bir fırına ekmek almaya giden tarım işçisi kadın, cüzdanını düşürdü.
Bir süre sonra fırına gelen bir kişi, yerdeki cüzdanı fark etti.
İçindeki paraları alan kişi, daha sonra cüzdanı yere atıp bölgeden uzaklaştı.
Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.