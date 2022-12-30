Baskil'in son kalaycısı mesleğini devredecek çırak bulamıyor

İlçenin Canbeyler Mahallesi'ndeki evinin yakınında yer alan çocukluk anılarıyla dolu babadan kalma dükkanında kalaycılık yapan 64 yaşındaki Körpi, bakır kapların son yıllarda kullanımının azalmasıyla unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Eski ustaların vefatıyla kalaycılığın ilçedeki son temsilcisi olan Körpi, müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

Yarım asırı aşkın süredir mesleğini yaşatıyor

Körpi, mesleğe 12 yaşında babasının yanında başladığını, çocukluk anılarını süsleyen kalaycılık mesleğini 52 yıldır büyük bir sevgi ve aşkla sürdürdüğünü söyledi.

Babasının yaptıklarını merak edince mesleği öğrenmeye başladı

Geçmiş yıllarda babasıyla köylere kalay yapmaya gittiğini anlatan Körpi, babasının yanında merak sardığı mesleği öğrendiğini belirtti.

Körpi, "O zamanlar çelik kaşıklar yoktu, bakır kaşıkları kalaylardık. Kalaycılığı ilk kaşıkla öğrendim. 21 yaşıma girdiğim zaman rahatlıkla artık köyleri gezdim ve köylerde kap kalayladım." dedi.

- "Mesleğin kaybolmamasını çok istiyorum. Biri gelsin bu mesleği öğrensin"

Mesleğe adım attığı dönemlerde bakır kap kullanımının yaygın olmasından dolayı kalaycılığın aranan bir meslek olduğunu anımsatan Körpi, bugün çelik, granit, teflon ve plastik gibi malzemelerin kullanımının yaygınlaşmasıyla bakır kaplara ve dolayısıyla kalaycılığa olan talebin azaldığını dile getirdi.

"Eskiden ilçede 5-6 kalaycı vardı, şu anda hiçbiri kalmadı, hepsi vefat etti, bir ben kaldım. Bu mesleği senelerdir devam ettiriyorum." diyen Körpi, şunları kaydetti:

"Nasip kısmet çok köy gezdim, yani kazandım. Bu meslek kötü bir meslek değil. 15 senedir bu meslek unutulmaya yüz tuttu, mesleğin çırağı kalmadı. Gelecek için en büyük miras, unutulmaya yüz tutan bir mesleği topluma kazandırmaktır. Ben de gücüm yettiği yere kadar devam ettireceğim. Mesleğin kaybolmamasını çok istiyorum. Biri gelsin bu mesleği öğrensin."