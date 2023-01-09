Bulaşıkçılıkla başladı, pide ustası olup İzmir'de dükkan açtı

Tokat'ta doğup büyüyen Zengin, 18 yıl önce evlenerek İzmir'e taşındı. Burada bir lokantada bulaşıkçı olarak işe başlayan genç kadın, zamanla garson, ardından ise yanında çalıştığı ustadan kısa sürede işin püf noktalarını öğrenip pide ustası oldu.

Kısa sürede meslekte aranan eleman olmayı başaran Zengin, bir süre önce yaşadığı Ayrancılar Mahallesi'nde kendi lokantasını açtı.

Pide hamuru hazırlanması, pide ocağının yakılması, pide, lahmacunun ve pizzanın pişirilmesi ile servis edilmesi dahil tüm süreçleri kendi yapan Zengin'in, odun ateşinde pişirdiği pideler rağbet görüyor.

Eşinin tavsiyesiyle başladı

Sevde Aykut Zengin, AA muhabirine, iş yeri açmanın hiç aklında olmadığını, eşinin tavsiyesiyle bu işe başladığını ifade etti.

Tüm zorluklara rağmen mesleğini sevdiğini anlatan Zengin, şunları kaydetti:

"Tabi başta pandemi nedeniyle zor, sıkıntılı dönemler geçirdik ama tutunduk. Müşteriler güzel yaptığımı düşünüyorlar. Bir kere gelen sürekli gelmeye başlıyor. Pide ve lahmacun çeşitlerinin hepsini yapıyoruz aslında. Pizzaya daha yeni başladık ve çok tutuldu. Anne olduğum için zorlanıyorum tabi, çok zor bir iş çünkü. Yani bir kadının yapacağı bir iş değil gibi görünüyor. Ama yapıyorum çünkü mesleğimi çok seviyorum. Buraya yetişirsem ev kalıyor, eve yetişsem burası kalıyor. Anne için zor ama seviyorum, sevdiğim için de yapabiliyorum."