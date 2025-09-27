Bursa’da küle dönen ormanlık bölge havadan görüntülendi
Bursa’nın Karacabey ilçesinde 16 saat süren yoğun mücadelenin ardından orman yangını kontrol altına alındı. Yangından geriye kalan küle dönmüş alan ise havadan görüntülendi.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Ekmekçi köyü yakınlarında dün akşam üstü 18.30 sıralarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Helikopterlerin havadan, ekiplerin ise karadan mücadele ettiği alevler, sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 16 saatin sonunda söndürülen alevlerden geriye kalan, küle dönmüş alan soğutma çalışmalarına katılan helikopterden böyle görüntülendi.
