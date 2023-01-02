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Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı

Çanakkale'de yaşanan yoğun sis Boğaz'daki transit gemi geçişine engel oldu. Boğaz çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

AA
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Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 05.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

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