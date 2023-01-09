Diyarbakırlı öğrenciler günde 100 kilogram burma kadayıf üretiyor

Diyarbakır'da, Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, kentin geleneksel tatlısı burma kadayıfın yapımını öğrendi, üretime başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 6 yıl önce coğrafi işaret tescil belgesi verilen, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli çeşitleriyle her gün taze üretilerek Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illere gönderilen burma kadayıfın yapımı, meslek lisesindeki öğrencilere öğretiliyor.

Okulda kurulan kadayıf atölyesinde, 26 öğrenciye işin ustası tarafından tescilli lezzetin yapımına ilişkin eğitim veriliyor. Alan öğretmeni ve kadayıf ustasının da desteğiyle günde 100 kilogram üretim yapan öğrenciler, tatlının satışından gelir de elde ediyor.

"Öğrencilerimizin her biri kadayıf ustası olarak yetişmekte"

Okul müdürü Ufuk Yakut, AA muhabirine, 26 kız öğrencinin 10'uncu sınıfta yiyecek ve içecek hizmetleri alanını seçerek eğitim almaya başladığını, öğrencilerin kadayıf ustası olma yolunda ilk adımı attığını söyledi.

Öğrencilerin, alacakları eğitimle bu mesleği yapabilecek bilgi ve kabiliyeti kazanarak mezun olacağını belirten Yakut, usta öğretici ile öğretmenlerin eşliğinde haftanın 5 günü eğitim alan öğrencilerin burma kadayıfı büyük bir emekle hazırladığını ifade etti.

Öğrencilerin aynı zamanda gelir de elde ettiğini dile getiren Yakut, "Öğrencilerimizin her biri kadayıf ustası olarak yetişmekte. Öğrencilerimiz bu bölümü bitirdikten sonra aldıkları belge sayesinde iş sahibi olabiliyor. Kızlarımız çok şanslılar. Bütün kızlarımızı eğitim vermek ve onları usta olarak yetiştirmek için okulumuza bekliyoruz." dedi.

Yakut, üretilen kadayıfın, pansiyonlu okullar ile talep eden kurumlara ve velilere satışının yapıldığını ifade etti.

"Kadayıf sektöründe öğrencilerimize talep var"

Okulda yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğretmen olan Esra Aktan Kuşin, tereyağlı tepsilere dizilen ve simit ocağa bırakılan burma kadayıfı, nar gibi kızartıp üzerine şerbet dökerek hazır hale getirdiklerini belirtti.

Kuşin, "Okulumuzda kurulan kadayıf atölyesi Türkiye'de ilk ve tek olması dolayısıyla bizim için bir şans. Öğrencilerimiz burada ustalarımız eşliğinde ve yönlendirmesinde kadayıf yapımının her detayını öğrenmekte. Öğrencileri birer kadayıf ustası olarak yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin döner sermeye kapsamında üretim yaptığını anlatan Kuşin, meslekte kendilerini yetiştirip, geliştiren öğrencilerin aynı zamanda kendi paralarını kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kuşin, "Şu anda kadayıf sektöründe öğrencilerimize talep var. Atölyemizde günlük yaklaşık 100 kilogram kadayıf üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz kadayıfların da halkımıza satışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

11. sınıfta okuyan Hüsna Nida Başak, burma kadayıf yapımı ile ilgili okulda öğretilen teorik bilgiyi, atölyede uygulama imkanı bulduklarını dile getirdi.

Başak, şunları söyledi:

"Usta öğretici ve öğretmenlerim sayesinde kadayıf yapmayı öğrendim. Burada çok mutluyuz. Üretim yaparak harçlığımızı da çıkartıyoruz. İleride kadayıf ustası olmak istiyorum. İnşallah bir iş yeri açmak da nasip olur."

Nupelda Kürpe de babasının daha önce kadayıf sektöründe çalıştığını, ondan etkilenerek bu alanda okumaya karar verdiğini belirterek, aldıkları eğitim sayesinde kadayıf yapımını tüm aşamalarıyla öğrendiğini ifade etti.

​​​​​​​Kürpe, hedefinin ileride kardeşi ile bir iş yeri açarak kadayıf üretmek olduğunu kaydetti.