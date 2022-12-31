Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri yılbaşında yüzde 60 doluluk oranına ulaştı

Turistik pansiyonları ve yöresel yemekleriyle de dikkati çeken Doğu Karadeniz, bugünlerde özellikle karla kaplı dağlarıyla misafirlerine ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı turistlerin her mevsim tatil güzergahları arasında yer alan bölge, ziyaretçilerine çok sayıda alternatifi bir arada sunuyor.

Yılbaşı dolayısıyla da bölgedeki turizm tesislerinde hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl ve Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgedeki turizm tesisleri yeni yıla girerken misafirlerine etkinliklerle dolu tatil imkanı sunuyor.

Karın ardından beyaza bürünen 1350 rakımlı Ayder Yaylası'ndaki işletmelerde doluluk yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Bölgedeki tesisleri tercih eden turistler tatilde Karadeniz'in eşsiz doğasının tadını çıkaracak.

"Bölgedeki turizm tesislerinde hareketlilik yaşanıyor"

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'in turizm sezonuna güzel giriş yaptığını söyledi.

Bölgenin yaz turizm sezonu dışında her yıl olduğu gibi özel günlerde de tercih edildiğini belirten Kantarcı, bu kapsamda Uzungöl ve Ayder'in yanı sıra bölgedeki yöre mimarisi ve doğa ile iç içe otellerin en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasında yer aldığını vurguladı.

Kantarcı, yılbaşı tatili dolayısıyla turizm tesislerinde hareketlilik yaşandığını aktararak, "Yılbaşı tatilini de bölge olarak güzel geçireceğimize inanıyoruz. Turizmde yılı çok güzel rakamlarla tamamladık. Beklentimiz önümüzdeki yıl çok daha güzel bir turizm sezonu geçirebilmek." dedi.

"Ziyaretçiler karın keyfini çıkarabilecek"

Ayder Yaylası'nda otel işleten Fatih Kızıltan, yılbaşı gecesinde tesisteki doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

Karın ardından Ayder'in görülmeye değer olduğuna işaret eden Kızıltan, "Ayder her zaman tercih edilen bir bölge ama yağan kar ile ziyaretçiler karın keyfini çıkarabilecek. Doğada zaman geçirmek isteyen misafirlerimizle keyifli bir yılbaşı geçireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Yüzde 100 doluluk oranına ulaştık"

Rize'nin İkizdere ilçesinde faaliyet gösteren termal otel işletmecisi Kasım Ekşi de yılbaşı nedeniyle 15 gün önce kapasitelerinin yüzde 100 dolduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı misafirlerden talep olduğuna değinen Ekşi, "Bölgeden ve Türkiye'nin bir çok noktasından talep var. Özellikle yurt dışından Arap turistlerin yoğun ilgisi var. Yılbaşı olmasının yanında termal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ilgisi bizleri sevindirdi." dedi.

Ekşi, bölgeye talebin giderek arttığına dikkati çekerek, "Her geçen gün artan talep ile karşı karşıyayız. Turizmin her geçen gün hareketlendiğini görmek bizleri sevindiriyor." diye konuştu.