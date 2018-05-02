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Erdoğan-Moon görüşmesine ilişkin ortak açıklama

Türkiye ile Güney Kore tarafından iki ülke liderlerinin görüşmesine ilişkin yayımlanan ortak açıklamada, küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kaldığı bildirildi.
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