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Ev kadınları, eski eşyalara hayat veriyor

Kursa katılan Edremitli kadınlar evlerindeki eski ahşap sehpa, kaşık, raf, küçük ve büyük sandık, çerçeve, cam vazolar gibi eski objeleri desen desen boyayarak yeniden hayat verdi.
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