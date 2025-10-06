Google Haberler

Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan bin kişiden 350’sinin kurtarıldığı, 200’den fazla kişiyle de temas kurulduğu bildirildi.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan bin kişinin yaklaşık yarısına ulaşıldı. Çin basınında yer alan haberlere göre; 350 kişinin yerel köylüler ve profesyonel ekipler tarafından kurtarılarak Qudang adlı kasabaya getirildiği bildirildi. Ayrıca 200’den fazla kişiyle temas kurulduğu aktarıldı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, bölgede mahsur kalan diğer kişilerin de kademeli olarak ekipler eşliğinde Qudang kasabasına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Bin kişi mahsur kalmıştı

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında 3 Ekim akşamı başlayan kar fırtınası bölgeye ulaşımı engellemiş, dağ yürüyüşü yapan yaklaşık bin kişinin kamplarda mahsur kaldığı açıklanmıştı. Karı temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi seferber edilirken, bölgeye girişler geçici olarak askıya alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Video Haberler
Para karşılığı rapor veren doktor kameraya yakalandı
Para karşılığı rapor veren doktor kameraya yakalandı
Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi
Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi
Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler
Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler
Hamsi avı denize için açıldılar, 300 kg patlayıcı ile dolu insansız deniz aracı ile döndüler
Hamsi avı denize için açıldılar, 300 kg patlayıcı ile dolu insansız deniz aracı ile döndüler
Sonbahar renkleriyle buluşan kuzey ışıkları renk cümbüşüne sahne oldu
Sonbahar renkleriyle buluşan kuzey ışıkları renk cümbüşüne sahne oldu
Aksaray'dan acı haber: 2 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti
Aksaray'dan acı haber: 2 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti