Fas’ta çömlekçilik yok olmaya karşı direniyor

Pandemi sonrası seramik alım talebinin azalmasından ve ithal ürünlerin artan rekabetinden şikayetçi olan bölge esnafı, çok sayıda istihdam olanağı sağladığı için, seramik sektörünün desteklenmesini ve gereken ilginin gösterilmesini istiyor.

Gelenekler ürünlerle geçmiş ve günümüz arasında rekabet etmeye çalışan atölye sahibi İdris Tzarni (50), bu zanaatin yeni nesli cezbetmediğini iddia ederken, zor ekonomik koşullar ve ithal ürünlerin baskısı altında mesleğini sürdürmeye çalışıyor.