e-DÜNYA
13 °C

Fransa, füzelerin ilk fırlatma anını yayınladı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye’ye yönelik füzelerin ilk fırlatma anını gösteren görüntüleri yayınladı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.