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Hafriyat kamyonlarına sanal takip!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafriyat kamyonlarını araç takip cihazları (GPS) ile izleyecek.
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