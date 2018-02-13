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Hakem heyeti İDO yolcusunun itirazını haklı buldu

İDO'dan aldığı Bursa-İstanbul gidiş-dönüş bileti için kendisine 65 yaş üzeri indirimi uygulanmayan Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz'ın başvurusunu haklı bularak fazladan alınan 25 liranın iadesine karar verdi.
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