Hedef geride kaldı! Adıyaman'a gelen ziyaretçi sayısı 370 bini geçti

Başta UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 2 bin 150 metre rakımıyla "Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı Ören Yeri, Kahta Kalesi, Perre Antik Kenti gibi önemli kültür varlıklarını bünyesinde barındıran kenti çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Adıyaman Valiliği ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı katkılarıyla yapılan çeşitli organizasyonlarla geçen yıl Nemrut Dağı 254 bin 294, Perre Antik Kenti 28 bin 733, Arsemia Ören Yeri 55 bin 821, Kahta Kalesi 10 bin 295, Besni Sofraz Ören Yeri 1287, Adıyaman Müzesi ise 20 bin 393 ziyaretçi ağırladı.

"Güzel bir sezon geçirdik"

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kentte güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi.

Nemrut Dağı'nda bu yılki ziyaretçi hedeflerini aştıklarını söyleyen Vali Çuhadar, "Kentte turizm noktalarında ciddi bir ziyaretçi rakamına ulaştık. Özellikle 250 bin hedef koyduğumuz Nemrut Dağı'nda 255 bin biletli turist ağırladık. Bu rakam bu yıl koyduğumuz hedefi aştı, gelecek yıl da 350 bin civarında bir hedefimiz var. İnşallah bunu da aşar 400 ile 450 binin üzerine çıkarız." dedi.

"Gelecek yıl bu rakamı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Vali Çuhadar, kentte geçen yıl önemli sayıda ziyaretçi ağırladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tabii bizim sadece ören yerlerimiz Nemrut Dağı ile sınırlı değil. Arsemia Ören Yerimiz 55 bin, Perre Antik Kenti ise 30 bin civarında ziyaretçi ağırladı. Kahta Kalesi yeni açılmasına rağmen 10 bin civarında turist ağırladı. Bunlar önemli rakamlar inşallah bundan sonraki yıllarda bu rakamlar artarak devam edecektir. Gelecek yıl bu rakamı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Kentin tanıtımı ve turist çekmek için çalıştıklarını belirten Çuhadar, "Gerek sportif gerekse sanatsal birçok faaliyette bulunuyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında Adıyaman'ımızın doğal güzelliklerimizin nasıl tanıtırız diye çalışmalar yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası fuarlarda yer alıyoruz. Kentimizi turizm açısından layık olduğu yere getireceğiz." diye konuştu.

Vali Çuhadar, kentte yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Perre Antik Kenti'nde 3 yıldır kazılar aralıksız devam ediyor. Bu yıl kış aylarının başlaması ile birlikte ara verdik ama gelecek yıl yeniden başlıyoruz. Arsemia Ören Yeri'ni de kazı çalışmaları arasına almak istiyoruz, Kraliçeler mezarı olarak bilinen Karakuş Tümülüsü'nde de kazı çalışmaları yapmak için gerekli izinler için hazırlıkları yapıyoruz."