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  4. İspanya ve Portekiz’de görülen gök taşı geceyi aydınlattı

İspanya ve Portekiz’de görülen gök taşı geceyi aydınlattı

İspanya ve Portekiz’de dün gece görülen mavi renkte bir ateş topu şeklindeki gök taşı geceyi aydınlatırken, kameralara yansıyan görüntüler hayranlık uyandırdı.

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İspanya ve Portekiz’de dün gece görülen gök taşı etkileyici anlara neden oldu.

Ülkelerin farklı kesimlerinde kaydedilen görüntülerde, sürtünmenin etkisiyle mavi bir ateş topuna dönen gök taşının geceyi aydınlattığı anlar hayranlık uyandırdı.

İHA'da yer alan habere göre, gök taşı ile ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, nereye düştüğü hakkında bilgi de paylaşılmadı.

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