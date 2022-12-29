İspanya'daki toplayıcılar ekmeğini kayadan çıkarıyor
İspanya’nın Galiçya bölgesindeki deniz kabuklularını yapıştıkları yerden koparabilmek için bir araya gelen toplayıcılar, Atlas Okyanusu’nun dev dalgalarının dövdüğü kayalıklarda ölümüne mesai yapıyor. A Coruna kentinin Roncudo Burnu'nda toplanan kişilerin, yılbaşı nedeniyle yoğun talep gören deniz kabuklarını spatulalarla çıkarmaya çalıştıkları görüldü.
Neopren kumaşından imal edilen özel dalgıç kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde fenerin olduğu kıyıya gelen toplayıcılar, sarp ve keskin kayalıklardan okyanus kıyısına doğru sarkarak ellerindeki uzun saplı metal spatulaların yardımıyla kayadan kazıdıkları kabukluları filelerine dolduruyor.
Saatlerce devam ediyorlar
Saatlerce sürdürdükleri işin sonunda toplayabildikleri birkaç kilo deniz kabuklusuyla evlerinin yolunu tutan avcıların yorgunluğunu alan tek şey ise sattıklarına karşılık kazandıkları para.