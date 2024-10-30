İspanya'yı sel vurdu: Kayıplar artıyor...

İspanya’nın güneyinde ve doğusunda etkili olan olumsuz hava koşulları fırtına ve sele neden oldu. Çok sayıda yol ulaşıma kapanırken, tren seferleri iptal edildi.

Valencia'nın doğusunda kaydedilen görüntülerde ise bir kişinin sel sularına kapılara sürüklendiği görüldü.

Endülüs bölgesinde, 276 yolcu taşıyan bir yüksek hızlı tren raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Arama-kurtarma ekipleri selde mahsur kalanları helikopter yardımı ile kurtardı.



