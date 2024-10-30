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  4. İspanya'yı sel vurdu: Kayıplar artıyor...

İspanya'yı sel vurdu: Kayıplar artıyor...

İspanya son dönemin en kötü afetini yaşıyor. Selin vurduğu şehirlerde 7 kişinin kayıp olduğu, onlarca cesedin bulunduğu bildiriliyor. Hükümet kayıplara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, maddi zararın da büyük olacağı düşünülüyor.

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İspanya’nın güneyinde ve doğusunda etkili olan olumsuz hava koşulları fırtına ve sele neden oldu. Çok sayıda yol ulaşıma kapanırken, tren seferleri iptal edildi. 

Valencia'nın doğusunda kaydedilen görüntülerde ise bir kişinin sel sularına kapılara sürüklendiği görüldü.

Endülüs bölgesinde, 276 yolcu taşıyan bir yüksek hızlı tren raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Arama-kurtarma ekipleri selde mahsur kalanları helikopter yardımı ile kurtardı.

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