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"Karaciğer naklinde Avrupa'da bir numarayız"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan çalışmalar sonucunda karaciğer naklinde önemli bir merkez haline geldi. Prof. Dr. Kızılay, "Karaciğer naklinde Avrupa'da bir, dünyada ise ikinci sırada yer alan büyük bir merkeziz." diye konuştu.
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