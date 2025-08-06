Karavan yangını felakete dönüştü: Tatilciler tahliye ediliyor

İspanya’da sörfçüler arasında popüler olan Valdevaqueros plajı yakınlarındaki bir kamp alanındaki karavanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması nedeniyle yetkililer ülkenin güneyindeki Tarifa tatil beldesi yakınlarında bulunan plajları, otelleri ve kamp alanlarını tahliye etti.

Acil durum ekipleri yangın bölgesi çevresindeki plajlardan güneşlenenleri ve turistleri tahliye etmeye çalışırken, kıyı şeridi üzerinde yoğun duman bulutları yükseldi.

Tarifa Belediye Başkanı Antonio Santos, durumu eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirerek, "Bu, şimdiye kadar gördüğüm en hızlı yayılan yangın" dedi. Yangının, otellerin yoğun olarak bulunduğu N-340 otoyolu boyunca başladığını ve ilk bulguların yangının bir karavandan çıktığını gösterdiğini belirtti.

Yoğun duman nedeniyle N-340 otoyolunun en az 9 km'lik kısmı trafiğe kapatılırken yangının bölgedeki çam ormanları, tarım alanları ve çiftlik arazileri boyunca ilerlediği ifade ediliyor.