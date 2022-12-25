  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Diğer
  4. Kartalkaya'da karın keyfini doyasıya çıkardılar

Kartalkaya'da karın keyfini doyasıya çıkardılar

Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya hafta sonu kayak ve snowboard yapma fırsatı yakaladı. Memleketin birçok ilinde vatandaşlar kar yağışını sabırsızlıkla beklerken Kartalkaya'ya giden ziyaretçiler karın keyfini doyasıya sürdü.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki beş otelden ikisi, yapay karlamayla birlikte yeterli kar kalınlığına ulaşılmasının ardından kayak sezonunu 23 Aralık'ta açtı.

Oteller doldu 

Sezonun açılmasıyla hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, otelleri doldurdu. Günübirlik gelenlerin de tercih ettiği Kartalkaya'daki pistlerde, kayak ve snowboard yapan tatilciler gönüllerince eğlendi.

Yılbaşı rezervasyonları devam ediyor

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan merkezde dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otellerde yılbaşı rezervasyonları da sürüyor.

Yeni tatil düzenlemesi 1 Ocak'ta başlıyor

Tatil Haberleri

Yeni tatil düzenlemesi 1 Ocak'ta başlıyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
tatil
Diğer Videolar
Yerli ve milli gurur ALKA tam not aldı
'Tahıl koridorundan' 15 milyon ton yük geçti
Türkiye'nin doğal gaz aramalarına savunma yetenekleri ile destek
İstanbul yılbaşına hazır
İstanbul'a 1,5 saat uzakta! Yeni yıla karla girmek isteyenler için hazırlar
225 kilometre hıza ulaşacak! Tasarım aşaması devam ediyor
TTGV ödülleri sahiplerini buldu
Üreticinin hedefi Avrupa pazarı