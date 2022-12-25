Kartalkaya'da karın keyfini doyasıya çıkardılar
Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya hafta sonu kayak ve snowboard yapma fırsatı yakaladı. Memleketin birçok ilinde vatandaşlar kar yağışını sabırsızlıkla beklerken Kartalkaya'ya giden ziyaretçiler karın keyfini doyasıya sürdü.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki beş otelden ikisi, yapay karlamayla birlikte yeterli kar kalınlığına ulaşılmasının ardından kayak sezonunu 23 Aralık'ta açtı.
Oteller doldu
Sezonun açılmasıyla hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, otelleri doldurdu. Günübirlik gelenlerin de tercih ettiği Kartalkaya'daki pistlerde, kayak ve snowboard yapan tatilciler gönüllerince eğlendi.
Yılbaşı rezervasyonları devam ediyor
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan merkezde dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otellerde yılbaşı rezervasyonları da sürüyor.