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  4. Kolombiya'daki yakıt deposunda patlama: 1 ölü, 2yaralı

Kolombiya'daki yakıt deposunda patlama: 1 ölü, 2yaralı

Kolombiya'nın kuzeyindeki Barranquilla kentinde bulunan yakıt deposunda patlama meydana geldi. Depolardan birinin bomba gibi patladığı olayda 1 itfaiyeci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA
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Ülkenin Atlantico yönetim merkezine bağlı Compas limanında özel bir petrol şirketine ait yakıt depolama tesisindeki tanklarda patlama oldu.

Yetkililer, dört tanktan ikisinde büyük bir patlama olduğunu belirterek, patlamada 1 itfaiyecinin hayatının kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Havadan müdahale ediliyor

Yangına karadan ve havadan müdahale eden ekipler, alevlerin diğer tanklara sıçramaması için zamanla yarışıyor.

Liman gemi trafiğine kapatılırken, çevrede yaşayanların tahliye edilebileceği bildirildi.

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