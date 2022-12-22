Kolombiya'daki yakıt deposunda patlama: 1 ölü, 2yaralı

Ülkenin Atlantico yönetim merkezine bağlı Compas limanında özel bir petrol şirketine ait yakıt depolama tesisindeki tanklarda patlama oldu.

Yetkililer, dört tanktan ikisinde büyük bir patlama olduğunu belirterek, patlamada 1 itfaiyecinin hayatının kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Havadan müdahale ediliyor

Yangına karadan ve havadan müdahale eden ekipler, alevlerin diğer tanklara sıçramaması için zamanla yarışıyor.

Liman gemi trafiğine kapatılırken, çevrede yaşayanların tahliye edilebileceği bildirildi.