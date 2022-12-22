Kolombiya'daki yakıt deposunda patlama: 1 ölü, 2yaralı
Kolombiya'nın kuzeyindeki Barranquilla kentinde bulunan yakıt deposunda patlama meydana geldi. Depolardan birinin bomba gibi patladığı olayda 1 itfaiyeci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ülkenin Atlantico yönetim merkezine bağlı Compas limanında özel bir petrol şirketine ait yakıt depolama tesisindeki tanklarda patlama oldu.
Yetkililer, dört tanktan ikisinde büyük bir patlama olduğunu belirterek, patlamada 1 itfaiyecinin hayatının kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Havadan müdahale ediliyor
Yangına karadan ve havadan müdahale eden ekipler, alevlerin diğer tanklara sıçramaması için zamanla yarışıyor.
Liman gemi trafiğine kapatılırken, çevrede yaşayanların tahliye edilebileceği bildirildi.