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"Korkuları ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un görüşmesine ilişkin, "Dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur." dedi.
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