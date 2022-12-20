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  4. Köy okulundaki öğretmenin çağrısı karşılıksız kalmadı

Köy okulundaki öğretmenin çağrısı karşılıksız kalmadı

Şırnak'taki öğretmenin sosyal medya çağrısını karşılıksız bırakmayan Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, çağrıda bulunan öğretmenin öğrencilerine çeşitli hediyeler gönderdi. Silopi ilçesindeki köy okuluna gelen hediyeleri gelen öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

AA
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Silopi'nin Çardaklı köyündeki ortaokulda görevli öğretmen Leyla Sulhan, Osmangazi Belediyesine sosyal medyadan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası için çağrı yaptı.

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