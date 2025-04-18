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Küresel lüks sektörünün yeni devi doğdu

İtalyan lüks moda devi Prada, rakibi Versace’yi 1.25 milyar euro karşılığında satın aldı. Bu anlaşma, İtalyan modasının iki ikonik markasını bir araya getirerek küresel lüks sektöründe yeni bir güç merkezi yaratmayı hedefliyor.

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Prada, minimalist ve entelektüel estetiğiyle tanınırken, Versace moda sahnesinde her zaman cesur ve gösterişli tasarımlarıyla farkını gösterdi. Peki Versace’nin ikonik barok desenleri ve abartılı tarzı Prada’nın sade estetiğiyle nasıl uyum sağlayacak? Versace, Prada çatısı altında daha “sessiz lüks” bir yöne mi evrilecek, yoksa cesur kimliğini koruyarak markalar arası bir denge mi kurulacak, bunu zaman gösterecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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