Küresel lüks sektörünün yeni devi doğdu

Prada, minimalist ve entelektüel estetiğiyle tanınırken, Versace moda sahnesinde her zaman cesur ve gösterişli tasarımlarıyla farkını gösterdi. Peki Versace’nin ikonik barok desenleri ve abartılı tarzı Prada’nın sade estetiğiyle nasıl uyum sağlayacak? Versace, Prada çatısı altında daha “sessiz lüks” bir yöne mi evrilecek, yoksa cesur kimliğini koruyarak markalar arası bir denge mi kurulacak, bunu zaman gösterecek.