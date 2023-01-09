Kuruyemiş dükkanı devraldı, ihracat yapan işletmeye dönüştü

Babasının 2008 yılında kurduğu kuruyemiş dükkanında çalışmaya başlayan Kılıç, 6 yıl sonra devraldığı işletmeyi büyütmeye karar verdi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik kursuna katılan Kılıç, eğitiminin ardından aldığı ekipman desteğiyle 40 metrekarelik kuruyemiş dükkanını lokum imalathanesine çevirdi.

Kılıç, kendi markasıyla ürettiği lokumları Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine de ihraç etmeye başladı.

"Üretmek kadar zevkli bir iş yok"

Selçuk Kılıç, AA muhabirine, KOSGEB desteği ile kurduğu imalathanede iş ve istihdam kapasitesini artırdığını söyledi.

İmal ettikleri lokum türlerinin kısa sürede beğenilmesinin ardından üretim kapasitesini artırıp personel sayısını 10'a yükselttiğini anlatan Kılıç, "İşletmeyi büyütmek için 2014 yılında KOSGEB girişimcilik kursuna gittim. Kursu bitirdikten sonra makinelerimizi aldık. Şu anda Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine de Türk lokumu göndermekteyiz. Yurt dışına, çifte kavrulmuş dediğimiz içi fıstıklı olan lokumlarımızı göndermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, ürettikleri lokumların türüne göre imalat süresinin değiştiğini anlatarak, tamamı el işçiliği olan özel lokum üretimleri de yaptıklarını aktardı.

KOSGEB desteği sayesinde kurdukları işletmede insanlara iş imkanı sağlamayı başardıklarını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Firmamız şu anda bölgemizin ilk ve tek butik lokum üreticisidir. İmalathanemizde 10 personelimizle beraber çalışıyoruz. Ülkemiz ve ilçemiz adına güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Üretmek kadar zevkli bir iş yoktur. Bu işin meraklısı olup işten korkmayacaksınız, kaliteli ve güzel ürün kullanıp profesyonel ustalarla çalışacaksınız. Ürünlerimizde ilçemizdeki şeker fabrikasında üretilen pancar şekeri kullanmaktayız. Ürünlerimizde herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi bulunmamaktadır."

"Başarılı olan girişimciler, arkadan gelen girişimcilere öncülük ediyorlar"

KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek de girişimcilere verilen desteklerin olumlu geri dönüşlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

KOBİ'ler ile girişimcilerin ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en önemli unsurları olduğuna işaret eden Yüksek, "Bir bölgede yerel kalkınmayı sağlamak istiyorsanız o bölgedeki KOBİ'lerin ve girişimcilerin sayısını ve niteliğini artırmanız gerekmektedir. Elbistan ilçemizde de girişimcilik desteklerimizden faydalanan işletmeler bulunmaktadır. Başarılı olan girişimciler arkadan gelen girişimcilere öncülük ediyorlar. Selçuk Kılıç adlı girişimcimiz de lokum imalatı konusunda KOSGEB'e müracaat etti ve bizden destek kullandı. Uzun yıllardır faaliyetini başarılı bir şekilde sürdürüyor, bu bizi mutlu ediyor. Ayrıca yurtdışına ihracata da başladı." diye konuştu.

Yüksek, iş fikri olan ve iş yeri kurmak isteyenleri KOSGEB'e davet ettiğini sözlerine ekledi.