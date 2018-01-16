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Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründü

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları ile Balkan köylerindeki kar yağışı, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.
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