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  4. Macaristan'daki dünyanın en uzun yaya asma köprüsü görenleri hayrete düşürüyor

Macaristan'daki dünyanın en uzun yaya asma köprüsü görenleri hayrete düşürüyor

Macaristan'ın kuzeyinde Slovakya sınırında yer alan Satoraljaujhely kasabasındaki dünyanın en uzun iki yönlü asma köprüsü 5 Haziran'da halka açıldı.

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Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki yapı, kentin iki noktası olan Var-Hill ve Szar-Hill'i 80 metre yükseklikte birbirine bağlıyor.

Orta kısmında cam bir zemin bulunacak olan köprü, Tokaj-Zemplen Kalkınma Programı kapsamında 9.3 milyon sterlin (4 milyar HUF) bütçe ile inşa ediliyor.

Köprünün tasarımında peyzaj üzerinde minimum fiziksel etkiye öncelik verilmiş ve büyük direklere olan ihtiyaç ortadan kaldırılıyor.

Yeni yaya köprüsü daha sonra tamamen belediyeye ait bir proje olan Zemplen Macera Parkı'nın bir parçası olacak.

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