Mersin'de öğrencilerin yetiştirdiği sebzeler hasat edildi

Öğretmen ve öğrenciler, olgunlaşan karnabahar ve lahana çeşitlerini topladı. Etkinliğe katılan protokol üyeleri de ürünlerin hasadına yardım etti. Kaymakam Aydın Tetikoğlu, gazetecilere, öğrencilerin enstitü bahçesindeki 4 dekarda sebze yetiştirdiğini söyledi.

"Hem öğreniyor, hem ürün yetiştiriyorlar"

Öğrencilerin uygulamalı olarak ürün yetiştirmeyi öğrendiğini belirten Tetikoğlu, "Çocuklarımız burada hem tarımı öğreniyorlar hem de ürün yetiştiriyorlar. Onlar için çok zevkli uygulamalı bir ders. Burada aslolan öğrencilerimizin işin pratiğini uygulamalı olarak yapmaları. Öğrencilerimizin uygulama alanlarını genişletme çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Öğrencilerimizin yetiştirdiği sebzelerin hasadını birlikte yaptık"

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da meslek lisesi öğrencilerinin hem teorik hem de pratik eğitim aldığını dile getirerek, "Öğrencilerimiz yetiştirdikleri sebzelerin hasadını bizimle beraber yaptı. Üretime katkı sağlamanın zevkini yaşadılar." dedi.

Öğrenciler de uygulamalı eğitimin önemini anlattı.