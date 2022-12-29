Pamukkaleli turizmciler yeni yılda rekor kırmaya hazırlanıyor

Yılın 11 aylık döneminde 1 milyon 906 bin ziyaretçinin ören yerlerinde ağırlandığı Pamukkale, 2022'yi misafir yoğunluğuyla uğurlamaya hazırlanıyor. Bölgedeki otellerde doluluk oranı yılbaşı öncesinde yüzde 100'e yaklaştı. Yılbaşında termal sularıyla ün salan konaklama tesislerindeki mekanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'de yılbaşında özellikle yerli misafirlerin talepleriyle doluluk oranlarının yüksek olduğunu söyledi.

Yılbaşı için Pamukkale'deki tüm otellerin dolmasını beklediklerini anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Hemen hemen her tesisimizde eğlence ve program var. Tüm yerli misafirlerimizi Pamukkale'ye bekliyoruz. Bunun haricinde yine yılbaşı için yabancı misafirlerimiz de var. Otellerimizde onlar içinde ayrıca bir eğlence düzenliyoruz. Gelen tüm yerli ve yabancı misafirlerimizin Pamukkale'de, Denizli'de iyi vakit geçirerek yılbaşına mutluluk içinde gireceklerini temenni ediyoruz."

2023'te rekorlar kıracağız

Şen, bu yılın haziran ayından sonra çok yoğun bir yabancı turist akını yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yabancının çok büyük bir talebi vardı. Tüm bölgelerde, Kapadokya'da, Antalya'da neredeyse boş yatak yoktu. Kasım ayı sonuna kadar da bu devam etti. Özellikle aralık ayı yabancıların Noel'in olduğu dönem. Bu dönemde yabancı misafirlerimizin sayıları biraz azalıyor ama bize gelen rezervasyonlarda biz 2023 yılının özellikle mart ayından itibaren çok yoğun bir şekilde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Tüm rekorları kırarak 2023 yılında Türkiye'nin çok iyi bir turizm sezonu yaşamasını hedefliyoruz, bekliyoruz ve yaşayacağına inanıyoruz."

"Aydınlatma yapılırsa 3 milyon hedefine rahat ulaşırız"

Türkiye'nin bu yıl beklediğinin üstünde bir misafir aldığını anımsatan Şen, Pamukkale'de 2 milyon yerli ve yabancı misafirle yılı kapatmaya hazırlandıklarını anlattı.

Şen, gelecek sezonun hedefini 3 milyon olarak belirlediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz en yüksek 2019 yılında 2 milyon 520 bin kişiyi görmüştük. Bu sayının çok üstünde bir rakamla 2023 yılını kapatacağız. Pamukkale Ören Yeri'ndeki ziyaretçileri arttıracak unsurlardan bir tanesi Pamukkale Üniversitesinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini açması olacak. Orada açılan hastaneyle beraber Pamukkale'deki ziyaretçi sayısı en az 400-500 bin arasında olacak. Pamukkale'de gece aydınlatması yapılırsa zaten biz 3 milyon hedefine çok rahatlıkla ulaşabiliriz ve onun üzerine rahatlıkla çıkabiliriz."

"Hem dinlenip hem eğlenecekler"

Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelin işletme müdürü Mehmet Yıldız da son hazırlıkları tamamlayarak misafirleri beklemeye başladıklarını ifade etti.

Yeni yıla yaklaştıkça halen taleplerin geldiğini belirten Yıldız, "Bölgemizde termal mevsimi yani kış dönemi olduğu için talep bu yüzden biraz daha fazla. Eski müşterilerimiz çok. Sürekli gelenler ve yeni gelenler var. Otellere gelen misafirler hem dinlenmiş hem eğlenmiş hem de yeni yıla mutlu ve huzurlu bir şekilde girmiş olacaklar." dedi.