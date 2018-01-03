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Pancar yüklü TIR devrildi

Karaman kent merkezi ile Konya'nın Ereğli ilçesini birbirine bağlayan karayolu, pancar yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kaldı.
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