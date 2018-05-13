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“PTT dünya markası olma yolunda ilerliyor”

PTT Messenger yazılımının, testlerinin başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Arslan, "'Dünya devi olacağız.' diyorsak, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırıyoruz ki vatandaşın aklında herhangi bir soru işareti kalmasın." dedi.
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