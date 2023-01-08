QNB Finansbank, Doğa Öncüleri Gençlik Programı'nın destekçisi oldu

QNB Finansbank açıklamasına göre, WWF-Türkiye tarafından 2017’den bu yana yürütülen, 2019'da Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle Türkiye geneline taşınan Doğa Öncüleri Gençlik Programı, QNB Finansbank'ın finansal desteği ile güçlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile bugüne kadar yürütülen programda toplam 1.000 okul ve 10 bin öğrenciye ulaşıldı. QNB Finansbank desteğiyle yürütülen programa 10 yeni il dahil edilerek 10 bin öğrenciye daha ulaşıldı. Bu çerçevede Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kastamonu, Mersin, Nevşehir, Rize, Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'den seçilen 11 öğretmen, İstanbul’da düzenlenen 30 saatlik eğitici eğitimini tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen ortaokul öğretmenlerine sürdürülebilir gıda ve gıda atıkları, tatlı su ve denizler, biyoçeşitlilik, yaban hayatı ve doğa, plastikler ve iklim ve enerji başlıklarında eğitim verildi ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirildi.

Doğa Öncüleri Gençlik Programı'na dahil olan öğrenciler, uzmanlar ve öğretmenler mentorluğunda "Yaban Hayatı Korucuları", "Su Melekleri", ‘Plastik Avcıları", "Gıda Savaşçıları" ve "Karbon Tutucuları" başlıkları altında yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretiyor.

Projenin Hatay Defne Yeşilpınar Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan da katıldı.

"Geleceği çocuklarımız kuracak"

Açıklamada tanıtım toplantısındaki konuşmasına yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, sürdürülebilirlik konusunda ciddi bir ivme yakalayacaklarını umdukları projenin tanıtımını yapmaktan duyduğu mutluluğu aktararak, şunları kaydetti:

"İklim krizi, pandemi ve her gün katlanarak büyüyen çevre sorunları tüm ülkelere, kurumlara ve kişilere büyük sorumluluklar yüklüyor. Bizler de elimizden geleni yapmakla sorumluyuz. Geleceği çocuklarımız kuracak. WWF-Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile çocuklarımızı bilinçlendireceğimiz bu proje bizim için çok önem taşıyor. Bugün eğitimleri gerçekleştirdiğimiz okullardan biri olan Hatay Defne Yeşilpınar Ortaokulu öğrencileriyle çocuklarımızın üzerinde çalıştıkları projeleri dinledik. Programa, Türkiye'de isteyen her okul dahil olabiliyor. Bu gençlik programı yalnızca eğitim programı değil, çocuklar projede aktif rol alarak kendi öğrenim süreçlerini de destekleyebiliyorlar. Proje fikri bulma, uygulama, proje yazma, kaynak yaratma ve sorumluluk alma gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı da buluyorlar. Bu projede de diğer sosyal sorumluluk projelerimizde olduğu gibi yine gönüllü finansçılarımız da yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına, WWF-Türkiye ekibine ve öğretmenlerimize teşekkür ederim."

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise gençlerde gezegene ve geleceğe sahip çıkacak olağanüstü bir değişimi gerçekleştirme gücü olduğunu belirterek, "Doğa Öncüleri Programı'nın asıl amacı da bu; doğa koruma bilinci gelişmiş, sorunları çözebileceğine dair içindeki gücü bulan yeni nesiller yetiştirmek. Bakanlığımızın ve bugün itibarıyla QNB Finansbank’ın çok kıymetli destekleri ile daha çok gencimize ulaşacak olmanın heyecanı içindeyiz." ifadelerini kullandı.