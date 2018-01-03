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'Süper ay' Gazianteplileri büyüledi

Gaziantep’te, halk arasında 'kurt dolunayı' olarak da bilinen 'süper ay’ görenleri büyüledi. Diğer dolunaylara oranla 14 kat daha büyük olan dolunayı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA da internet üzerinden canlı yayınladı.
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